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На Дальнем Востоке в зоне паводка оказались 8,5 тысяч человек

2 сентября 2016, 06:58 [ «АН-Владивосток» ]

На Дальнем Востоке в зоне паводка оказались 8,5 тысяч человек
globallookpress.com

Тайфун "Лайонрок" на Дальнем Востоке охватил 11 районов, - в зоне паводка находится около 8,5 тысяч людей. Об этом заявила журналистам вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

Сообщается, что для жителей Приморья власти делают все возможное: в 30 тысячах домов, которые находятся в зоне затопления, уже восстановлено энергоснабжение

Ольга Голодец сообщила, что многие министры из-за паводка прервали свою работу в экономическом форуме (ВЭФ-2016) и экстренно вылетели в районы паводка также, - среди них министр по чрезвычайным ситуациям и министра труда и соцзащиты.

Тайфун "Лайонрок" пришел в Приморье после мощных ливневых дождей , которые продолжались с 29 по 31 августа. В регионе за эти дни уже выпала трехмесячная норма осадков, в 13 муниципалитетах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации. В регион стянуты дополнительные силы и средства МЧС России и военнослужащие из частей Приморья.

 

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