Стало известно, когда будет восстановлена инфраструктура в Приморье

В среду, 7 сентября, глава МЧС России Владимир Пучков сообщил когда будут завершены работы по восстановлению инфраструктуры в Приморье после паводка.

Предполагается, что восстановительные работы в Приморье закончатся лишь к сентябрю следующего года. Как доложил Пучков президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в настоящий момент ситуация в регионе после паводка остается довольно-таки напряженной. МЧС работает в тесном взаимодействии с федеральными структурами.

Уточняется, что специалисты намерены провести дополнительную тщательную оценку ситуации и ущерба после того, как полностью спадет вода.

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