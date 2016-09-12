В интернете пытаются разгадать фишку оптической иллюзии Нинье, которую опубликовал в Twitter пользователь под ником Уилл Керслейк.

Он написал, что на картинке нарисованы 12 черных точек, которые человек не может увидеть сразу - на это не способен человеческий мозг.

Большинство пользователей сошлись во мнении: увидеть за раз можно только 3-4 точки. Однако некоторые написали, будто им удалось "одержать победу" над иллюзией и увидеть сразу 12 точек. При этом некоторые специально выпивали спиртное, а кто-то даже обратился за помощью к потусторонним силам. "Моя жена увидела все 12 точек, думаю, она ведьма!", - написал один из пользователей.

А сколько точек видите Вы?