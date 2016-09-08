Аналитики американского банка оценили вероятность того, что человечество живет в матрице

Вероятность того, что реальность является массовой иллюзией, смоделированной с помощью компьютера, составляет от двадцати до пятидесяти процентов. К такому заключению пришли аналитики Bank of America Merrill Lynch.

В записке, адресованной клиентам банка, компания делает отсылки к известным ученым и философам, а также приводят слова некоторых бизнесменов, убежденных, что человечество уже в достаточной степени освоило технологию реалистичного моделирования.

Как напоминают аналитики, в текущем году ведущие специалисты уже собирались, чтобы обсудить вопрос возможности жизни в искусственно созданной иллюзии. При этом остается неясным, каковы окажутся последствия опубликованной записки для инвестиционной политики банка.

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