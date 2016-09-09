Форум "Дни Самбо в Крыму" начал свою работу. В первой половине дня мероприятия форума прохоили в Керчи в санатории "Москва-Крым".

В числе гостей и участников форума: заместитель Секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, заместитель министра образования и науки РФ Вениамин Каганов, министр образования, науки и молодежи РК Наталья Гончарова, гости из Карелии и Новосибирска, Краснодара и, конечно, гостеприимные керчане, передает "АН-Крым".

Форум был организован министерством образования и науки РФ, "Всероссийской федерацией самбо" и при содействии Спортивно-Патриотического Клуба "Слава".

Для гостей и участников церемонии состоялся открытый классный час "История самбо – история страны". Рашид Нургалиев обратился к школьникам: Самбо не только спорт. Самбо формирует гармоничного человека. Самбо изобретено в нашей стране и является частью нашей идентичности. Любите нашу землю и историю во всем ее многообразии".