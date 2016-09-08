В пятницу, 9 сентября, в Керчи состоится всероссийский форум «Дни самбо в Крыму», предполагающий целый ряд мероприятий. Форум пройдет в рамках федеральной программы «Самбо в школу».

Заявку на аккредитацию можно отправить по электронной почте на адрес argument.nedeli.crimea@gmail.com.

В программе форума пройдет выставка «История развития самбо в России», состоится Единый классный час «История самбо – история страны!», модель урока физической культуры с элементами самбо, мастер класс с чемпионом России и Европы по боевому самбо Денисом Гольцовым и показательные выступления.

Завершится день на горе Митридат митингом, на котором впервые будет оглашено воззвание к самбистам.

Подробнее с программой форума можно ознакомиться на сайте «Аргументов недели-Керчь».

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