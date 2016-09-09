YouTube создал приложение специально для детей. Новое мобильное приложение видеохостинга так и называется: YouTube детям.

Теперь родители смогут не волноваться, что ребенок найдет на YouTube что-нибудь "не то".

Новое приложение содержит не только детские мультфильмы, но и разные обучающие и музыкальные программы. Также скоро там появятся специальные подборки от российских знаменитостей (тех, что сами являются родителями). Все эти ролики будут проходить специальную проверку, чтобы дети не увидели ничего "лишнего".

Есть и другой фильтр - он отвечает за сортировку видео по возрастным категориям: для самых маленьких и тех, кто постарше.