Медведев: учёба в школах в две смены неприемлема

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев заявил, что учеба в школах в две смены - это неприемлемо, и от этого надо уходить.

Он считает, что, хоть это и было раньше, это непорядок, ведь это неудобно как для родителей, так и для детей. Об этом премьер-министр РФ заявил в ходе встречи с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод" в Чите.

Медведев пообещал, что соответствующий вопрос рассмотрят на совещании по вопросам охраны труда, которое он проведет на площадке завода. Премьер также отметил, что новая программа строительства и расширения школ позволит решить проблему двух смен. Однако он добавил, что это задача не одного дня, а большая программа.