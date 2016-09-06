Москва в День города превратится в съемочную площадку

Москва широко и красочно отметит День города. 9 сентября, в российской столице стартует фестиваль «Московское кино», посвященный Году российского кино: Москва вспомнит фильмы, снятые на ее улицах…

С 9 по 18 сентября в Москве пройдет цикл уличных мероприятий «Московские сезоны». Об этом заявил на заседании президиума мэрии глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Московские сезоны» охватят 33 площадки города, но главным украшением станут пять арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и на площади Революции,- инсталляции создадут по мотивам послевоенной ярмарки 1947 года в Москве.

На Тверской улице и Охотном ряду 10 - 11 сентября в честь Года кино на 10 тематических площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы, снятые либо в Москве, либо о ней: «Иван Васильевич меняет профессию», «Свинарка и пастух», «Война и мир», «Место встречи изменить нельзя», «Я шагаю по Москве», «Покровские ворота» и многие другие.

Помимо тематических шале и арт-объектов, гости праздника увидят цветочные композиции, кинохлопушки, - все это под саундтреки из известных кинофильмов. А еще организаторы подготовили порядка 900 творческих, 100 музыкальных и 750 кулинарных мастер-классов, 30 интерактивных лекций и 85 концертов, передает «Росбалт».