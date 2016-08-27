В Москве на Театральной площади у Большого театра стартовала первая всероссийская акция "Ночь кино", - старт ей дал Министр культуры РФ Владимир Мединский. Сегодня в России отмечается день отечественного кино.

Акция продолжилась концертом с кинохитами в исполнении Дениса Мацуева и Российского национального оркестра. Затем актер Евгений Миронов рассказал об истории российского кино.

Ночь кино впервые отмечается в таком масштабе: задействовано 1,8 тыс. площадок по всей стране, а это как минимум - около миллиона зрителей. Министр культуры отметил, что российское кино делают прекрасные мастера, и что у нас по-прежнему самые лучшие актеры. Денис Мацуев в свою очередь признался, что кинематограф для него - огромный пласт жизни.

Выступление артистов у Большого театра сопровождается видеорядом с кадрами из российских фильмов: "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сталкер", "Земля Санникова", "Ирония судьбы или с легким паром!"… Завершится вечер на Театральной площади показом фильмы "Легенда №17" и "Броненосец "Потемкин".