Росстат: отказ от переписи не подразумевает штрафов

Сегодня в «Коммерсанте» появилась информация, что Росстат предлагает обязать всех жителей страны участвовать в переписи населения с указанием личных паспортных данных и СНИЛСа, а в случае отказа – штрафовать.

Возможен сбор сведений о населении в электронном виде. Таким образом, перепись населения перестанет быть анонимной.

В ведомстве опровергли эту информацию. Росстат напоминает, что закон «О Всероссийской переписи населения» не предполагает обязательного участия в переписи, а тем более, штрафов. Подробно об этом можно прочитать на официальном сайте ведомства.





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