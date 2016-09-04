В Дагестане в бою с бандитами погиб офицер

Ранее «Аргументы недели» сообщали о ранении троих силовиков в ходе антитеррористической операции, - скончался один их раненых. Бой с террористами произошел в Самурском лесу, участок которого блокирован.

Местные СМИ сообщают, что участок леса, где засели боевики, оцеплен, эвакуированы двое раненых военнослужащих, скончался, по предварительным данным, один из офицеров.

Напомним, что боестолкновение произошло 4 сентября в 14.00 в лесном массиве у селения Самур Магарамкентского района Дагестана. Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с бандитами, которые отказались сложить оружие. Отмечается, что в настоящее время спецмероприятия приостановлены до утра понедельника.

В Магарамкентском районе режим КТО вводится уже в четвертый раз с начала года.