В Дагестане ранены трое спецназовцев

В ходе перестрелки с боевиками в лесном массиве у селения Самур Магарамкентского района Дагестана 4 сентября ранено трое сотрудников силовых структур. В Дагестане ранее был объявлен режим «КТО».

Сотрудники силовых структур при проведении рейда по поиску бандформирований наткнулись на группу боевиков, которые открыли стрельбу по полицейским. В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили журналистам, что бой с террористами начался в 14.00. Режим контртеррористической операции в Магарамкентском районе Дагестана был введен рано утром 4 сентября. Режим КТО был объявлен с целью поиска боевиков и их пособников.