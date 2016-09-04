Новая жена Андрея Аршавина беременна

Сегодня стало известно, что российский футболист Андрей Аршавин и его новоиспеченная супруга Алиса Казьмина в скором времени станут родителями.

Аршавин и Казьмина поженились буквально на днях, и радостная новость о скором прибавлении в семействе появилась в СМИ почти сразу после торжества, передает " У женщины уже сейчас заметен округлившийся живот. Напомним,поженились буквально на днях, и радостная новость о скором прибавлении в семействе появилась в СМИ почти сразу после торжества, передает " 7 Дней ".

Отметим, что у футболиста есть трое детей от гражданского брака с Юлией Барановской, а у Алисы Казьминой два ребенка, воспитанием которых активно занимается Аршавин.

Уточняется, что супруги хотели пожениться еще в прошлом году, но не смогли из-за громкого юридического разбирательства между Андреем Аршавиным и его гражданской женой.

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