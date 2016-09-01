Аршавин женился в День знаний

Известный российский футболист Андрей Аршавин сегодня женился. Избранницей спортсмена стала Алиса Казьмина.

Свидетельство из ЗАГСа, подтверждающее то, что брак был заключен 1 сентября 2016 года, попало к Life. Как рассказал один из гостей свадьбы, на церемонию было приглашено небольшое количество человек.

Это первый официальный брак Аршавина, предыдущий - с Юлией Барановской – был гражданским и продлился девять лет. У пары родилось трое детей.

Андрей Аршавин – бывший игрок питерского «Зенита» и лондонского «Арсенала». В настоящее время 35-летний футболист выступает за «Кайрат» из Казахстана.

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