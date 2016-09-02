1 сентября в Успенский собор прибыли святые мощи целителя Пантелеимона

В День знаний по благословению митрополита Вятского и Слободского Марка, попечением Олега Валенчука в Успенский кафедральный собор прибыл ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона.

Прошло более 1700 лет с момента гибели святого. И все эти долгие сотни лет он творит чудеса именем Христа. Великомученник по-прежнему слышит, сопереживает и помогает всем страждущим и больным. Он почитается христианами как целитель, врачует раны не только физические, но и духовные.

Торжественная встреча святыни прошла 1 сентября в 6 часов вечера. После того, как мощи занесли в собор, духовенство Свято-Трифонова монастыря совершило молебен с акафистом. Вместе со всеми молились врио губернатора Кировской области Игорь Васильев и Олег Валенчук с семьями.

В завершении богослужения со словом к прихожанам обратился благочинный Первого Вятского благочиния протоиерей Александр Балыбердин.

«Необходимо во главу угла ставить любовь к Богу и ближним, — отметил он. – Для начала нужно научиться замечать людей рядом с собой. А затем молиться о них, желать им добра, помогать. Служить людям, как служил великомученик Пантелеимон. Давайте попросим его помолиться о наших недугах, как телесных, так и духовных, а также о том, чтобы он помог обрести жизнь во Христе, жизнь с любовью к Богу и ближним».

Александр Балыбердин предоставил слово Олегу Валенчуку. «Слава богу, появилась возможность доставить частицу святых мощей в вятский край, — сказал Олег Дорианович. – Сегодня наша земля нуждается в том, чтобы мы чаще открывали свои души и сердца Богу».

В Успенском соборе мощи будут находиться до 8 сентября, а после отправится по приходам вятской епархии. Все время нахождения святыни в Кирове после литургии будут регулярно совершаться молебны с чтением акафиста.

Программа пребывания частицы мощей св. вмч. Пантелеимона целителя в Вятской Епархии

С 1 по 8 сентября - Успенский кафедральный собор города Кирова.

С 8 по 15 сентября — Успенский собор города Советска.

С 15 по 20 сентября — Екатерининский собор города Слободского.

20 сентября в 10.00 ковчег отправится в город Киров.

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