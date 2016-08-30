Детский летний отдых будет приравнен к дополнительному образованию

Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что детский отдых летом будет приравнен к дополнительному образованию.

Такое заявление Васильева сделала на Общероссийском родительском собрании. Она сообщила, что три месяца отдыха от школы будут рассматриваться как дополнительное образование, передает ТАСС.

Также Васильева заявила, что родителям следует блокировать сайты и компьютерные игры в сети для своих детей. Школам

Васильева порекомендовала заменять занятия на компьютере активной деятельностью. Васильева подчеркнула, что дома родители могут заблокировать все, что отвлекает ребенка от учебы.

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