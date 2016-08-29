Спрос на туры в Крым среди иностранцев вырос втрое

Положительные тенденции в повышении спроса на туры в Крым отмечает Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма республики. Он сравнивает показатели прошлого года и нынешнего, отмечая значительный рост.

Сергей Стрельбицкий заявил о том, что туры на полуостров в этом году продаются иностранцам в три раза лучше, чем в прошлом. По словам министра, если в 2015 году отмечались единичные случаи посещения иностранными гражданами Крыма, то в текущем году их интерес значительно возрос, сообщает rg.com.

Особенно, как отмечает Сергей Стрельбицкий, иностранных граждан интересуют достопримечательности полуострова, среди которых выделяется Ливадийский дворец, известный тем, что он стал площадкой для встречи Сталина, Черчилля и Рузвельта во время Второй мировой войны в 1942 году.

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