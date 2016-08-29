В ГИБДД назвали техническим сбоем в работе комплекса фотовидеофиксации штраф за пересечение "сплошной" тенью автомобиля. Московское управление ГИБДД аннулировало штраф в отношении водителя автомобиля Honda.

По словам представителя ГИБДД, управление "внимательно отслеживает информацию в СМИ и обращения граждан" и "незамедлительно принимает меры по выявленным фактам", передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, водитель получил штраф от ГИБДД за то, что тень от его машины пересекла сплошную полосу. О досадном недоразумении владелец Honda CR-V Евгений написал в интернет и разместил снимок с камеры фотофиксации.

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