В Москве мужчина умер, стоя в очереди в Burger King

Мужчина упал замертво в зале ресторана быстрого питания Burger King в центре Москвы. Инцидент произошел на улице Грузинский вал. Приехавшим медикам ничего не оставалось, как констатировать смерть.

Правоохранители выясняют сейчас, что произошло. По предварительным сведениям, причина смерти мужчины - передозировка наркотиками, сообщает РЕН-ТВ.

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