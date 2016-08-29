На юго-западе Москвы избит и ограблен дипломат из Конго

На юго-западе Москвы двое неизвестных напали на дипломата из Конго. Мужчина избит и ограблен.

Это случилось, когда дипломат вышел на пробежку. Нападение произошло на улице 26 Бакинских комиссаров. На 58-летнего мужчину напали сзади. Его повалили на землю, начали избивать. Злоумышленники похитили личные документы и скрылись.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, пострадавший дипломат самостоятельно сумел обратиться к врачам. Ему оказали необходимую помощь и отпустили домой. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Проводятся мероприятия для поиска злоумышленников.

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