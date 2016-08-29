Водитель получил штраф от ГИБДД за то, что тень от его машины пересекла сплошную полосу. О досадном недоразумении владелец Honda CR-V Евгений написал в интернет и разместил снимок с камеры фотофиксации.

По словам автолюбителя, он направил в ГИБДД жалобу и ждет ответа.

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фото: Drive2.ru