Собянин соболезнует близким погибших при пожаре на складе в Москве

Днем в субботу, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин выразил свои соболезнования семьям погибших в ходе пожара на Алтуфьевском шоссе.

В результате возгорания на складе, согласно последним данным, погибли 17 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин на своей страничке в социальной сети Twitter выразил искренние соболезнования близким и родным тех, кто задохнулся в помещении в ходе пожара.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Ключевой версией случившегося сейчас является короткое замыкание.

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