МЧС: во время пожара на складе в Москве погибли 16 человек

Утром в субботу, 27 августа, появилась информация о жертвах пожара на складе в Москве.

В ходе возгорания на складе на северо-востоке столицы, согласно последним данным, погибли не менее 16 человек. В настоящий момент, согласно данным ТАСС, пожар на Алтуфьевском шоссе, д.5 удалось полностью ликвидировать.

Отметим, что пламя возникло сегодня около восьми часов утра и в скором времени перекинулось на часть соседнего административного здания. Сотрудники пожарной охраны присвоили возгоранию второй, повышенный номер сложности. В борьбе с огнем участвовали не менее 140 человек.

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