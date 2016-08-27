В Москве загорелся склад: погиб человек

В одноэтажном складском помещении на Алтуфьевском шоссе в Москве произошёл пожар.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности. Спасателям удалось вывести из горящего здания двенадцать человек.

Об этом сообщает управление МЧС России по городу. О жертвах или пострадавших ведомство не сообщает, однако РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате пожара погиб один человек.

Также уточняется, что здание принадлежит типографии "Печатный экспресс". На место происшествия направлена лаборатория для измерения уровня вредных веществ в воздухе.