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В Москве загорелся склад: погиб человек

27 августа 2016, 09:31 [ «АН-онлайн» ]

В Москве загорелся склад: погиб человек

В одноэтажном складском помещении на Алтуфьевском шоссе в Москве произошёл пожар.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, пожару присвоен второй ранг сложности. Спасателям удалось вывести из горящего здания двенадцать человек.

Об этом сообщает управление МЧС России по городу. О жертвах или пострадавших ведомство не сообщает, однако РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах отмечает, что в результате пожара погиб один человек.

Также уточняется, что здание принадлежит типографии "Печатный экспресс". На место происшествия направлена лаборатория для измерения уровня вредных веществ в воздухе.

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АМ


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