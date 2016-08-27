Названа причина пожара на складе в Москве

Днем в субботу, 27 августа, источник в экстренных службах столицы назвал причину возникновения пожара на складе в Москве.

Предполагается, что пламя в здании на северо-востоке Москвы вспыхнуло из-за короткого замыкания в электрооборудовании. Как сообщает РИА "Новости", в настоящий момент на месте пожара на складе на Алтуфьевском шоссе работают специалисты экспертно-криминалистической лаборатории столичного управления МЧС.

Ранее сегодня СМИ стало известно, что шестнадцать человек погибли в здании склада во сне, задохнувшись дымом от возгорания.

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