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Появились страшные подробности гибели людей в ходе пожара на складе в Москве

27 августа 2016, 11:34 [ «АН-онлайн» ]

Появились страшные подробности гибели людей в ходе пожара на складе в Москве
фото: pixabay.com

Утром в субботу, 27 августа, появились страшные подробности гибели людей в ходе пожара на складе в Москве.

Согласно последним данным, шестнадцать человек, которые умерли на складе на Алтуфьевском шоссе, задохнулись от дыма во сне. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, всех погибших обнаружили в спальном помещении, расположенном на четвертом этаже здания. 

В МЧС уточнили, что люди оказались заблокированы в комнате пожаром, вследствие чего спасателям пришлось вскрыть стену, чтобы добраться до них. 

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