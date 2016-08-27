Утром в субботу, 27 августа, появились страшные подробности гибели людей в ходе пожара на складе в Москве.

Согласно последним данным, шестнадцать человек, которые умерли на складе на Алтуфьевском шоссе, задохнулись от дыма во сне. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах Москвы, всех погибших обнаружили в спальном помещении, расположенном на четвертом этаже здания.

В МЧС уточнили, что люди оказались заблокированы в комнате пожаром, вследствие чего спасателям пришлось вскрыть стену, чтобы добраться до них.

Читайте также:

МЧС: во время пожара на складе в Москве погибли 16 человек



В Москве загорелся склад: погиб человек



