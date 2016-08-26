Уголовное дело возбуждено по факту изнасилования ребенка в самолете

По факту изнасилования девятилетней девочки жителем Тамбова 1944 года рождения в самолете Новосибирск - Москва в пятницу, 26 августа, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, пассажир совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ребенка. Девочка по прилету в Москву незамедлительно рассказала матери о том, что с ней произошло во время полета. Женщина обратилась в правоохранительные органы, передает ТАСС.

В настоящий момент полиции удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления, в отношении которого заведено уголовное дело.