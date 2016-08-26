Пассажир самолета надругался над сидящей рядом девятилетней девочкой

Шокирующий случай сексуального насилия над ребенком произошел в авиалайнере при перелете из Новосибирска в Москву. Мужчина надругался над девятилетней девочкой, которая летела в соседнем кресле.

Девочка находилась на самолете в сопровождении взрослых. Только по прилету в московский аэропорт ребенок решился рассказать матери о том, что произошло. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы.

В данный момент личность преступника установлена. Насильником оказался 44-летний житель Тамбовской области. В данный момент он объявлен в розыск.

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