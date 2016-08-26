Установлена личность педофила с рейса Новосибирск-Москва

Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность гражданина, совершившего насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней девочки на борту самолета, летевшего из Новосибирска в Москву.

Девочка опознала мужчину по записям с камер наблюдения.

Как удалось установить, это 71-летний гражданин, летевший в кресле по соседству. Сотрудники полиции предполагают, что он уже покинул Москву другим рейсом.

Напомним, ранее в правоохранительный органы обратилась женщина с заявлением о насильственных действиях, совершенных над ее девятилетней дочерью на борту самолета.

Читайте также:

Пассажир самолета надругался над сидящей рядом девятилетней девочкой

См. все новости дня