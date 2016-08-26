Путин предложил инвесторам принять участие в развитии курортов страны

Озадачиться внебюджетным финансированием курортных зон призвал глав регионов президент России Владимир Путин. В пример удачного привлечения инвестиций он привёл алтайский курорт «Белокуриха».

Соотношение федерального бюджетного и частного финансирования здесь – один к пяти. В стадии строительства круглогодичный санаторный курорт на 3000 мест «Белокуриха-2», на который хватило денег при такой работе. Это крупнейший проект, который вошёл в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» до 2018 года. А также отличный пример государственно-частного партнёрства, в который вложена уже треть запланированных средств. Как считает президент, вопрос только в реализации.

Во многих регионов страны санаторно-курортные зоны и организации (в России таковых 1875) могут помочь росту экономики, совершенствованию транспортной инфраструктуры и сервисных услуг. Владимир Путин отметил, что уникальная природа и методики лечения прекрасная база для повышения их конкурентоспособности.

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