Лужков гордится женой, возглавившей список самых богатых женщин России

Бывший столичный мэр выразил свое восхищение собственной женой Еленой Батуриной, которая стала во главе рейтинга самых богатых российских женщин. Юрий Лужков признался, что гордится супругой.

Экс-мэр Москвы не считает главными заслуги Елены Батуриной в бизнесе. По словам Юрия Лужкова, самая богатая женщина России имеет огромный талант во всем, чем бы она ни занималась. Это касается и искусства, и хобби.

Бывший чиновник подчеркнул, что доверяет рейтингу Forbes, так как считает это издание серьезной структурой. К тому же экс-мэр пошутил, что никогда не вмешивается в дела супруги. У них действует принцип невмешательства, чтобы не развалить дела друг друга.

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