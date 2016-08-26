Теннисистка Мария Шарапова включена в рейтинг Forbes 25 богатейших женщин России

Теннисистка Мария Шарапова включена в рейтинг 25 богатейших женщин России по версии Forbes. Состояние спортсменки оценивается в 260 миллионов долларов. Мария Шарапова на восьмой строке списка.

Четвертый год подряд рейтинг Forbes богатейших женщин России возглавляет Елена Батурина - президент компании Inteco Management. Ее состояние издание оценило в 1,1 миллиарда долларов.

Впервые в список вошла Елена Рыболовлева - бывшая супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Состояние Елены Рыболовлевой, по данным издания, 600 миллионов долларов.

На третьем месте - владелица известного интернет-магазина Татьяна Бакальчук. На четвертом, как и год назад, член совета директоров липецкой компании "Прогресс капитал" Ольга Белявцева.

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