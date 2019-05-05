"Гарик, ты - не Бульдог. Ты - Жалкая Собака Харламов", обратилась скандальная блогерша к популярному комику

Многочисленные таблоиды уже дано обсуждают семейные отношения комика Гарика Харламова и его супруги Кристины Асмус. Актриса флиртует направо и налево, Бульдог оправдывается в Сети, а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо…

Кристина Асмус не первый раз едет на отдых в Дубай без мужа и каждый раз с новой силой в Сети вспыхивают разговоры об изменах прекрасной половины этой пары. Однажды Хармамов даже веселился по этому поводу, опубликовав в своем Instagtam-аккаунте «разоблачающее» откровения: «Пока ты была в Дубае, ты многое пропустила. Нас рассекретили! Поэтому, перед тем как ты все это сама узнаешь, я должен тебе признаться. Я алкаш, я заливаю горе от того, что ты мне изменяешь с Ургантом и Сашей Петровым. Но самое главное не это, я 15 лет сплю с Батрутдиновым, но он слишком мягкий для меня, поэтому он ушел к Бузовой. Но это тоже не проблема, потому что я живу с Пашей Волей. Вы — просто прикрытие».

И вот теперь – очередная поездка Асмус и слухи вспыхнули с новой силой. Но больше всего блогеров возмутило не желание актрисы отдохнуть от мужа, а романтический поступок последнего. Номер Кристины любящий муж украсил шарами с общими фотографиями пары.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)4 Май 2019 в 8:42 PDT

Нет бы порадоваться семейной идилии, но блогеры даже в этом усмотрели подвох. «Что у человека, вытворяющего такое, в голове - перловая каша? Вместо того, чтобы подать на развод, спилить рога, оладух пытается воззвать к чувствам жены, не понимая того, что там один половой инстинкт и желание быть востребованной «как женщина». Кристина, конечно, растрогалась по поводу «креатива» мужа. Наверняка даже всплакнула и в этот день точно не изменяла. Гарик, ты - не бульдог. Ты - жалкая собака, которая пытается нытьём и слезливой «романтикой» предотвратить измену, и ничего, кроме брезгливости, такое поведение мужчины не вызывает. Дайте ему совет Жалкой Собаке Харламову как должен вести себя настоящий мужчина», - обратилась к читателям в своем блоге Лена Миро.

На это многим подписчикам хватило ума посоветовать и самой Мироненко сто раз подумать прежде, чем вешать ярлыки, ведь свечку она уж точно не держала.