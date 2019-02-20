Сегодня стало известно, что в Москве избили известного российского актера, звезду сериалов "Кадетство", "Дальнобойщики", "Солдаты" и "Каменская". Речь идет о 48-летнем артисте Виталии Абдулове.

Инцидент произошел минувшей ночью в доме на севере Москвы. Согласно некоторой информации, актер пытался выпроводить из своего подъезда девушек "легкого поведения". Как уточняет телеканал РЕН ТВ, в результате Абдулов попал в больницу с ушибом мягких тканей головы.

По факту случившегося полиция в настоящий момент проводит проверку. Устанавливаются личности людей, нанесших артисту травмы.