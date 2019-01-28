На безымянном пальце правой руки Паулины Андреевой появилось обручальное колечко

Возлюбленная режиссера Федора Бондарчука Паулина Андреева замечена с обручальным колечком на безымянном пальце правой руки. О романе Бондарчука и Андреевой стало известно после расставания режиссера с женой Светланой Бондарчук.

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Федор и Паулина вместе уже не один год. Поклонники пары волновались, почему мужчина не ведет свою любимую под венец. Ходили слухи, что Бондарчук не оформил официально развод. По слухам, Бондарчуки не могли развестись из-за совместного бизнеса.

Недавно в социальных сетях актер Андрей Бурковский опубликовал фото, на котором Паулина запечатлена на одной из звездных тусовок, и на пальчике сверкало обручальное кольцо, - сообщает teleprogramma.pro. Фотография эта стала резонансной в актерских кругах.









Но Бурковский вскоре удалил фото.