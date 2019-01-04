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Дана Борисова показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре

4 января 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]

Дана Борисова показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре
фото: globallookpress.com

Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что музыкант Крис Кельми, которого не стало в первый день нового года, во время реабилитации в Таиланде находился в неутешительном состоянии.

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Музыканта Криса Кельми похоронят инкогнито?

Телеведущая Дана Борисова, которая также проходила лечение от зависимости, поделилась видеозаписью с Крисом Кельми, передает портал teleprogramma.pro. В ролике, записанном на Самуи, можно заметить, что музыкант был очень худым и с трудом выговаривал слова.

"Теперь скорбим по Крису", — подписала данную видеозапись Дана Борисова.

Отметим, что ранее на реабилитацию отправились сама телеведущая и музыканты Евгений Осин и Крис Кельми. Обоих мужчин уже нет в живых.

Читайте последнее интервью Криса Кельми в  материале АН  Мячик круглый, один удар – и всё!

 
 
 
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Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_officiall)2 Янв 2019 в 10:37 PST

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