Дана Борисова показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре

Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что музыкант Крис Кельми, которого не стало в первый день нового года, во время реабилитации в Таиланде находился в неутешительном состоянии.

Телеведущая Дана Борисова, которая также проходила лечение от зависимости, поделилась видеозаписью с Крисом Кельми, передает портал teleprogramma.pro. В ролике, записанном на Самуи, можно заметить, что музыкант был очень худым и с трудом выговаривал слова.

"Теперь скорбим по Крису", — подписала данную видеозапись Дана Борисова.

Отметим, что ранее на реабилитацию отправились сама телеведущая и музыканты Евгений Осин и Крис Кельми. Обоих мужчин уже нет в живых.

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