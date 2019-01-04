Дана Борисова показала видео с Крисом Кельми в реабилитационном центре
4 января 2019, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в пятницу, 4 января, стало известно, что музыкант Крис Кельми, которого не стало в первый день нового года, во время реабилитации в Таиланде находился в неутешительном состоянии.
Телеведущая Дана Борисова, которая также проходила лечение от зависимости, поделилась видеозаписью с Крисом Кельми, передает портал teleprogramma.pro. В ролике, записанном на Самуи, можно заметить, что музыкант был очень худым и с трудом выговаривал слова.
"Теперь скорбим по Крису", — подписала данную видеозапись Дана Борисова.
Отметим, что ранее на реабилитацию отправились сама телеведущая и музыканты Евгений Осин и Крис Кельми. Обоих мужчин уже нет в живых.
Читайте последнее интервью Криса Кельми в материале АН Мячик круглый, один удар – и всё!
Посмотреть эту публикацию в Instagram