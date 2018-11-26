"Мисс Москвы" вышла замуж за короля Малайзии, но королевой так и не стала

Король Малайзии женился на русской красавице. 49-летний султан Мухаммад V Фарис повел под венец 25-летнюю победительницу конкурса «Мисс Москва -2015» Оксану Воеводину.

Правда, ради своего августейшего супруга девушка полгода назад приняла ислам и взяла себе имя Рихана и говорят, что на официальных церемониях, ее даже видели в хиджабе. Однако свадьба прошла в России в поселке Барвиха на Рублевке. Красавица-невеста, как и полагается новобрачной была в белом пышном платье, а её супруг-король облачился в традиционные национальные одежды. По исламской традиции свадьба была безалкогольной, а на столах была исключительно халяльная еда.

Король в Малайзии избирается на 5 лет, и Мухаммаду V носить титул еще 4 года, уже сейчас он не пользуется особой любовью своих подданных. Они его упрекают в излишней расточительности. Возможно, именно поэтому малазийские СМИ практически проигнорировали женитьбу своего короля. А возможно и потому, что церемония, прошедшая по европейским традициям для них ничего не значит. Кстати, по закону, Оксана Воеводина или Рихана статус королевы получить не сможет. Короны и титула удостаивается только коренная малазийка, пишет издание «СПИД-Инфо».