В отрочестве он увлекался авиацией, ему прочили военную карьеру. Возможно, так и случилось бы, если бы в 15 лет юноша не заболел театром. Так мир получил великолепного актера и сердцееда Тимоти Далтона.

«После окончания школы я точно не знал, чем заниматься дальше. Идей было несколько. Я мог бы поступить на биохимический факультет или пойти служить в Королевские ВВС. Но потом послал к чертям все эти идеи. Решил стать актером», - поделился мистер Далтон воспоминанием о своем судьбоносном решении.

Дебютная роль в фильме «Лев зимой», где партнерами начинающего актера были блистательные Питер О`Тул, Кэтрин Хепберн и Энтони Хопкинс, принесла ему успех. Режиссеры заметили статного молодого человека и с тех пор стали назначать его на роли в костюмных исторических фильмах, что называется, «с первого взгляда». «Но по большому счету моя карьера началась с телесериала «Джейн Эйр», эта экранизация считается эталонной», - отметил актер.

Тимоти Далтон рассказал также, кого он лично считает лучшим Джеймсом Бондом, из-за кого он начал учить русский язык, о непонятном ему русском обычае пить водку с хреном и почему он не женился даже на матери своего единственного сына. Полный текст интервью с кинозвездой читайте в «Спид-инфо».