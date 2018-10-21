Дочь Кафельникова Алеся показала фото, взбудоражившее ее поклонников

Дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова модель взбудоражила своих поклонников, опубликовав в Instagram фото без одежды, только в грубых сапогах. Алеся обычно делится фотографиями со своими подписчиками. Но впервые за долгое время поделилась с поклонниками такой фотографией. "Что то новое", "очень красивая", "Шикарный снимок, очень красивая". (пунктуация и орфография авторов сохранены).

Поклонники отметили фигуру Алеси и заметили сходство с легендарной Мэрилин Монро. Девушка пережила несколько сложных моментов в жизни. Ее родители развелись. Знаменитый папа, по мнению Алеси, был слишком требовательным по отношению к ней. Еще будучи школьницей Кафельникова страдала депрессией и анорексией. У нее были проблемы с запрещенными веществами. Кафельникова переживала расставание с любимым парнем.

"Тону в твоих бездонных глазах", - подписала новое фото Алеся Кафельникова.