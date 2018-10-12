Певица Марина Хлебникова приходит в себя после смерти бывшего мужа Антона Логинова, скончавшегося в квартире артистки. Логинов был первым мужем Хлебниковой. После развода и второго замужества певицы они продолжали вместе работать.

Мужчина серьезно заболел, у него случился инсульт. Марина поселила Антона в своей квартире на улице Ратная в районе Северное Бутово и ухаживала за ним. Их частенько видели вместе.

В последний день сентября певица поздно вечером вернулась домой и обнаружила бывшего мужа мертвым. Шокированная артистка вызвала полицию. Логинов по своей воле ушел из жизни. В квартире найдена его предсмертная записка. В ней Антон попросил никого не винить в его смерти и признался, что всегда считал Марину единственной любовью своей жизни. Хлебниковой стало плохо. Ее госпитализировали.

Логинова, как он завещал, кремировали. Певица была в таком состоянии, что не смогла проводить бывшего мужа в последний путь.

Марина заговорила только спустя несколько дней после смерти Антона.

"У меня все хорошо, если можно так сказать. Я дома, прихожу в себя, стараюсь держаться. Близкие рядом. Думаю, скоро снова вернусь к работе", - цитирует " СтарХит" Хлебникову.

Напомним, во втором браке с Михаилом Майданичем у Марины Хлебниковой в 1999 году родилась дочь Доминика. С Майданичем Хлебникова развелась.