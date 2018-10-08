Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга

Певица Марина Хлебникова не пришла на похороны своего бывшего мужа Антона Логинова. Журналисты смогли связаться с подругой Марины, которая заявила, что здоровье певицы сильно ухудшилось.

Напомним, как ранее сообщали АН, по возвращении в свою московскую квартиру певица обнаружила своего первого мужа мертвым. Мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку.

В записке Антон Логинов попросил никого не винить в его скором уходе, а также сообщил, что Марина Хлебникова всегда была и остается его единственной любовью.

По сообщениям СМИ, певица пережила такой нервный срыв, что попала в больницу. Сейчас стало известно, что Хлебникова не смогла прийти на прощание с экс-супругом.

Плохое самочувствие артистки подтвердила подруга Марины. Она рассказала, что у певицы «появились осложнения, нервные и физические», пишет издание «СтарХит».