Марина Хлебникова не пришла на похороны экс-супруга
8 октября 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Марина Хлебникова не пришла на похороны своего бывшего мужа Антона Логинова. Журналисты смогли связаться с подругой Марины, которая заявила, что здоровье певицы сильно ухудшилось.
Напомним, как ранее сообщали АН, по возвращении в свою московскую квартиру певица обнаружила своего первого мужа мертвым. Мужчина покончил с собой, оставив предсмертную записку.
В записке Антон Логинов попросил никого не винить в его скором уходе, а также сообщил, что Марина Хлебникова всегда была и остается его единственной любовью.
По сообщениям СМИ, певица пережила такой нервный срыв, что попала в больницу. Сейчас стало известно, что Хлебникова не смогла прийти на прощание с экс-супругом.
Плохое самочувствие артистки подтвердила подруга Марины. Она рассказала, что у певицы «появились осложнения, нервные и физические», пишет издание «СтарХит».
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