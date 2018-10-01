Певица Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в московской квартире

Певица Марина Хлебникова обнаружила своего первого мужа в московской квартире мертвым. В воскресенье, 30 сентября, артистка вернулась домой в двухуровневую квартиру на улице Ратная в районе Северное Бутово и увидела тело супруга.

Хлебникова вызвала полицию. По предварительным данным, мужчина, которому был 51 год, покончил с собой. В комнате на компьютере обнаружена предсмертная записка, - сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело мужчины доставили в морг. Устанавливается точная причина гибели мужчины.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова была замужем дважды. Ее первого мужа звали Антон Логвинов, - сообщает НТВ. Она с ним развелась и потом вторым мужем Хлебниковой стал директор звукозаписывающей студии Михаил Майданич. Они поженились в 1999 году, родили дочь. Второй брак артистки тоже распался.

Марина Хлебникова — 52-летняя певица и актриса. Самые популярные песни в ее исполнении: "Чашка кофию", "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Мой генерал".