"Богиня": поклонники обсуждают фото Анны Нетребко на одной из улиц Нью-Йорка

Мировая звезда оперной цены Анна Нетребко опубликовала в соцсети снимок, сделанный ночью в Нью-Йорке. На нем женщина одета в облегающее ее фигуру короткое блестящее платье и сверкающие туфли на высоких каблуках.

Поклонники бросились выражать свое восхищение в комментариях к фотографии. Они считают, что в таком наряде нужно ходить исключительно с охраной. "Роскошная!", "Шикарная женщина!", "Анна - вы безупречны! Любуюсь как произведением искусства".

Следующую партию фото Анна подписала: "Пока Юсиф готовится к спектаклю, мы обозреваем Роскошную площадь перед театром Метрополитен".

Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в США. Они исполняют партии в Метрополитен-опере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @anna_netrebko_yusi_tiago8 Окт 2018 в 6:20 PDT