"Богиня": поклонники обсуждают фото Анны Нетребко на одной из улиц Нью-Йорка
9 октября 2018, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]
Мировая звезда оперной цены Анна Нетребко опубликовала в соцсети снимок, сделанный ночью в Нью-Йорке. На нем женщина одета в облегающее ее фигуру короткое блестящее платье и сверкающие туфли на высоких каблуках.
Поклонники бросились выражать свое восхищение в комментариях к фотографии. Они считают, что в таком наряде нужно ходить исключительно с охраной. "Роскошная!", "Шикарная женщина!", "Анна - вы безупречны! Любуюсь как произведением искусства".
Следующую партию фото Анна подписала: "Пока Юсиф готовится к спектаклю, мы обозреваем Роскошную площадь перед театром Метрополитен".
Анна Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго находятся в США. Они исполняют партии в Метрополитен-опере.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес