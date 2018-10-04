Народный артист России Сергей Безруков рассказал, что сегодня нравится зрителю, почему фильм по мотивам повести Сергея Довлатова «Заповедник» поменял название, как возглавляемый им Губернский театр отметит пятилетие. Также он поделился тем, кем он хотел стать в детстве.

По мнению артиста, вкусы у людей были всегда разными и, наверное, такими останутся, как сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

"Дело в том, что это пожелание прокатчика Sony Pictures, они попросили вернуть одноименное название Сергея Донатовича Довлатов – повести Довлатова «Заповедник»", - рассказал Безруков о смене названия фильма.

Артист сказал, что впервые сыграл роль рок-музыканта, и для него это важное событие, потому что в каком-то роде исполнилась мечта его детства.