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"Там были аферисты", Дане Борисовой заплатили 250 тысяч на «Битве экстрасенсов»

25 сентября 2018, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

"Там были аферисты", Дане Борисовой заплатили 250 тысяч на «Битве экстрасенсов»
Фото: Instagram

Телеведущая Дана Борисова давно перебивается случайными заработками и не брезгует сниматься в любом шоу, куда позовут. Звезда стала участницей нового сезона шоу «Битва экстрасенсов». К счастью, никаких паранормальных способностей у госпожи Борисовой после реабилитации в Таиланде не появилось, а вот в качестве «Мистера Х» девушка вполне сгодилась на передаче. Конечно, не бесплатно.

Телеканал заплатил 250 тысяч рублей за участие Даны в программе, а она поделилась своими впечатлениями. «100% там были аферисты. Те, которые говорили, что я мужчина и у меня есть растительность на лице. Кто-то рассказывал об упругих грудях. Некоторые резали себя, чтобы добыть кровь. Некоторые такую ахинею несли», - откровенно призналась телеведущая.

Однако и были потрясения на программе. Как мы уже писали, один из магов передал ей привет от покойного директора Тимы Брик, которого звезда вряд ли вспоминает добрым словом. Ведь именно он первым принес ей наркотики, уверяя, что таким образом она сможет похудеть.

Но главное, что успокоило артистку, что почти все маги предсказали в будущем Дане успех и процветание, а это так сейчас нужно звезде, которая оказалась почти не у дел.

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