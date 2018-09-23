Дана Борисова вышла на связь с покойным Тимой Бриком в «Битве экстрасенсов»

Российская телезвезда Дана Борисова приняла участие в шоу «Битва экстрасенсов», где один из магов передал ей послание из потустороннего мира от умершего директора Тимы Брика.

Тимофей Руденко связался с духом покойного друга и, по совместительству, продюсера Борисовой Тимы Брика. Дух передал привет «Маше и Сереже», а также упомянул какого-то Андрея.

Кроме того, из невнятной речи духа съемочная команда и Дана вычленили слова «Встречи на Патриках». Поначалу Дана не могла понять смысл сказанного, но затем начала вспоминать.

Звезда призналась, что Тима Брик первым принес ей запрещенные наркотические вещества, считая, что они помогут ей похудеть, а после его смерти теледива отправилась на реабилитацию.

Однако до кончины Тимы многие дни Борисова провела в состоянии наркотического опьянения в его квартире на Патриарших прудах. Впрочем, к счастью, теперь все это в прошлом.

Своими впечатлениями от съемок в телешоу Дана Борисова поделилась с подписчиками Instagram, заявив, что это - программа-сенсация, и по ее мнению, в ней все «без подстав».



