Алла Пугачева попросила Садальского заткнуться‍

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева обладает довольно большим терпением. Но и оно, как выяснилось, не безгранично. На сей раз убедился в этом известный актер Станислав Садальский. Садальский высказал предположение, почему так похудела Алла Пугачева

Алла Пугачева не раз просила Станислава Садальского перестать сплетничать. В этом признавался сам актер на своей страничке в социальной сети Instagram, пишут Дни.ру.

Не осталась в долгу Алла Борисовна и в этот раз. Случай с комментариями актера по поводу неожиданной худобы главной звезды российского музыкального шоу-бизнеса стал новым поводом просить Садальского "умерить свой пыл".

Напомним, как ранее сообщали АН, Станислав Садальский был шокирован тем, как исхудала примадонна в последнее время и высказал по этому поводу весьма неделикатное предположение.