Алла Пугачева попросила Садальского заткнуться
22 сентября 2018, 20:46 [ «Аргументы Недели» ]
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева обладает довольно большим терпением. Но и оно, как выяснилось, не безгранично. На сей раз убедился в этом известный актер Станислав Садальский.
Алла Пугачева не раз просила Станислава Садальского перестать сплетничать. В этом признавался сам актер на своей страничке в социальной сети Instagram, пишут Дни.ру.
Не осталась в долгу Алла Борисовна и в этот раз. Случай с комментариями актера по поводу неожиданной худобы главной звезды российского музыкального шоу-бизнеса стал новым поводом просить Садальского "умерить свой пыл".
Напомним, как ранее сообщали АН, Станислав Садальский был шокирован тем, как исхудала примадонна в последнее время и высказал по этому поводу весьма неделикатное предположение.
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