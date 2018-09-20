Садальский высказал предположение, почему так похудела Алла Пугачева

Станислав Садальский шокирован тем, как исхудала Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Актер высказал предположение, что певица, страдающая от сахарного диабета, сидит на инсулине.

Как отметил Садальский, диабет никого не щадит, передает "Собеседник". Он очень встревожен состоянием ее здоровья.

Алле Борисовне Пугачевой 69 лет. В последнее время певица уделяет своей внешности большое внимание. Она не только сбросила лишний вес, но также сменила имидж. Это и понятно, ведь подрастают дети - близнецы Лиза и Гарри.