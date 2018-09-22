Источник рассказал, как Пугачевой удалось добиться стройной фигуры
22 сентября 2018, 10:11 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в СМИ появилась информация о том, почему на самом деле похудела певица Алла Пугачева. Оказалось, что примадонне российской эстрады пришлось отказаться от целого ряда продуктов ради стройности.
Подруга артистки Алина Редель опровергла слухи о тяжелом заболевании Аллы Борисовны, которые ранее появились в сети. По словам женщины, Пугачева прилагает большие усилия для того, чтобы держать себя в форме.
Как сообщает КП, певица не употребляет в пищу сладкое, сдобное и соленое. Кроме того, один раз в неделю она устраивает себе разгрузочный день.
Многие отмечают, что в последнее время Алла Пугачева действительно стала более стройной и теперь может позволить себе носить модные молодежные наряды.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес