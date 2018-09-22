Источник рассказал, как Пугачевой удалось добиться стройной фигуры

Сегодня в СМИ появилась информация о том, почему на самом деле похудела певица Алла Пугачева. Оказалось, что примадонне российской эстрады пришлось отказаться от целого ряда продуктов ради стройности.

Подруга артистки Алина Редель опровергла слухи о тяжелом заболевании Аллы Борисовны, которые ранее появились в сети. По словам женщины, Пугачева прилагает большие усилия для того, чтобы держать себя в форме.

Как сообщает КП, певица не употребляет в пищу сладкое, сдобное и соленое. Кроме того, один раз в неделю она устраивает себе разгрузочный день.

Многие отмечают, что в последнее время Алла Пугачева действительно стала более стройной и теперь может позволить себе носить модные молодежные наряды.